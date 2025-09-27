weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Hundesport-Festival im Harz: Alle Termine und Highlights von „Jagt den Teufel“

Bikejöring, Dogscooter, Canicross Internationales Hundesport-Festival im Harz: Alle Termine und Highlights von „Jagt den Teufel“

Hüttenrode im Harz wird zum Treffpunkt für Hundesportler. Beim internationalen Wettbewerb „Jagt den Teufel“ erwartet die Besucher ein rasantes Spektakel mit spannenden Wettkämpfen von Zwei- und Vierbeinern. Wanderer müssen sich allerdings auf gesperrte Wege einstellen.

Von Jens Müller Aktualisiert: 27.09.2025, 11:56
Für die Starter des Wettbewerbs „Jagt den Teufel 7.0“ geht es am 4. und 5. Oktober mit ihren vierbeinigen Begleitern auf dem Bike, zu Fuß oder mit dem Roller durch den Wald in Hüttenrode.
Für die Starter des Wettbewerbs „Jagt den Teufel 7.0“ geht es am 4. und 5. Oktober mit ihren vierbeinigen Begleitern auf dem Bike, zu Fuß oder mit dem Roller durch den Wald in Hüttenrode. Foto: Hundestars

Blankenburg. - Hochklassiger Hundesport ist am ersten Oktober-Wochenende in Hüttenrode zu erleben. Was Besucher der Neuauflage von „Jagt den Teufel“ erwartet und was Wanderer unbedingt beachten müssen.