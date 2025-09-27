Bikejöring, Dogscooter, Canicross Internationales Hundesport-Festival im Harz: Alle Termine und Highlights von „Jagt den Teufel“
Hüttenrode im Harz wird zum Treffpunkt für Hundesportler. Beim internationalen Wettbewerb „Jagt den Teufel“ erwartet die Besucher ein rasantes Spektakel mit spannenden Wettkämpfen von Zwei- und Vierbeinern. Wanderer müssen sich allerdings auf gesperrte Wege einstellen.
Aktualisiert: 27.09.2025, 11:56
Blankenburg. - Hochklassiger Hundesport ist am ersten Oktober-Wochenende in Hüttenrode zu erleben. Was Besucher der Neuauflage von „Jagt den Teufel“ erwartet und was Wanderer unbedingt beachten müssen.