Magdeburger Musiker kommen zum Kürbismarkt Seehausen. Was die Standanmeldungen betrifft, läuft’s gut wie seit Jahren nicht. Es gibt nur einen Wermutstropfen.

Fast 40 Stände - lange gab es nicht so viele Anmeldungen für den Kürbismarkt Seehausen

Die Plakate für den Kürbismarkt Seehausen (Altmark) sind fertig. Von links: Doreen Neumann, Jens Rozynek und Corinna Deistler.

Seehausen. - Fröhliche Gesichter bei der Touristinfo Seehausen: So viele Vereine, Privatpersonen und Gewerbetreibende wollten einen Stand auf dem diesjährigen Kürbismarkt haben, dass das Team um Leiterin Doreen Neumann Stopp sagen musste. Das habe es lange nicht gegeben.