weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Osterburg
    4. >

  4. Freizeit im Landkreis Stendal: Fast 40 Stände - lange gab es nicht so viele Anmeldungen für den Kürbismarkt Seehausen

Freizeit im Landkreis Stendal Fast 40 Stände - lange gab es nicht so viele Anmeldungen für den Kürbismarkt Seehausen

Magdeburger Musiker kommen zum Kürbismarkt Seehausen. Was die Standanmeldungen betrifft, läuft’s gut wie seit Jahren nicht. Es gibt nur einen Wermutstropfen.

Von Karina Hoppe Aktualisiert: 27.09.2025, 12:28
Die Plakate für den Kürbismarkt Seehausen (Altmark) sind fertig. Von links: Doreen Neumann, Jens Rozynek und Corinna Deistler.
Die Plakate für den Kürbismarkt Seehausen (Altmark) sind fertig. Von links: Doreen Neumann, Jens Rozynek und Corinna Deistler. Foto: Karina Hoppe

Seehausen. - Fröhliche Gesichter bei der Touristinfo Seehausen: So viele Vereine, Privatpersonen und Gewerbetreibende wollten einen Stand auf dem diesjährigen Kürbismarkt haben, dass das Team um Leiterin Doreen Neumann Stopp sagen musste. Das habe es lange nicht gegeben.