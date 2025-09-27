Freizeit im Landkreis Stendal Fast 40 Stände - lange gab es nicht so viele Anmeldungen für den Kürbismarkt Seehausen
Magdeburger Musiker kommen zum Kürbismarkt Seehausen. Was die Standanmeldungen betrifft, läuft’s gut wie seit Jahren nicht. Es gibt nur einen Wermutstropfen.
Aktualisiert: 27.09.2025, 12:28
Seehausen. - Fröhliche Gesichter bei der Touristinfo Seehausen: So viele Vereine, Privatpersonen und Gewerbetreibende wollten einen Stand auf dem diesjährigen Kürbismarkt haben, dass das Team um Leiterin Doreen Neumann Stopp sagen musste. Das habe es lange nicht gegeben.