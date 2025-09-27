Drachen am Himmel, Disco bis in die Nacht und eine zünftige Party mit Liveband. Auch in diesem Jahr lädt der Ortsteil Welsleben wieder zum Feiern ein.

Die Band „Empire“ wird in Welsleben für Stimmung sorgen. Am Samstagabend, 4. Oktober, werden die Musiker mit Rock-, Pop- und Partymusik dem Publikum einheizen.

Welsleben. - Anfang Oktober wird in Welsleben wieder gefeiert. Am 3. und 4. Oktober lädt der MTV Welsleben auf den Beetzenberg zum traditionellen Oktoberfest auf den Sportplatz ein. Im großen Festzelt und auf dem Platz drumherum gibt es ein Programm für Kinder, Familien und Feierfreudige.