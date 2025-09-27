weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Veranstaltungstipp Wiesn-Gaudi im Festzelt: Oktoberfest in Welsleben lädt ein

Drachen am Himmel, Disco bis in die Nacht und eine zünftige Party mit Liveband. Auch in diesem Jahr lädt der Ortsteil Welsleben wieder zum Feiern ein.

Von Julien Kadenbach 27.09.2025, 12:00
Die Band „Empire“ wird in Welsleben für Stimmung sorgen. Am Samstagabend, 4. Oktober, werden die Musiker mit Rock-, Pop- und Partymusik dem Publikum einheizen.
Die Band „Empire“ wird in Welsleben für Stimmung sorgen. Am Samstagabend, 4. Oktober, werden die Musiker mit Rock-, Pop- und Partymusik dem Publikum einheizen. Foto: Julien Kadenbach

Welsleben. - Anfang Oktober wird in Welsleben wieder gefeiert. Am 3. und 4. Oktober lädt der MTV Welsleben auf den Beetzenberg zum traditionellen Oktoberfest auf den Sportplatz ein. Im großen Festzelt und auf dem Platz drumherum gibt es ein Programm für Kinder, Familien und Feierfreudige.