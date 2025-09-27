Bikejöring, Dogscooter, Canicross Internationales Hundesport-Event im Harz: Jagt den Teufel rund um Hüttenrode
Der Harzort Hüttenrode ist vom 3. bis 5. Oktober 2025 wieder Treffpunkt von Hundsportlern aus ganz Deutschland und Europa. Und der Wettkampf wird in der Szene immer beliebter.
27.09.2025, 10:00
Blankenburg. - Hochklassiger Hundesport ist am ersten Oktober-Wochenende in Hüttenrode zu erleben. Was Besucher der Neuauflage von „Jagt den Teufel“ erwartet und was Wanderer unbedingt beachten müssen.