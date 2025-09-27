weather wolkig
  4. Bikejöring, Dogscooter, Canicross: Internationales Hundesport-Event im Harz: Jagt den Teufel rund um Hüttenrode

Der Harzort Hüttenrode ist vom 3. bis 5. Oktober 2025 wieder Treffpunkt von Hundsportlern aus ganz Deutschland und Europa. Und der Wettkampf wird in der Szene immer beliebter.

Von Jens Müller 27.09.2025, 10:00
Für die Starter des Wettbewerbs „Jagt den Teufel 7.0“ geht es am 4. und 5. Oktober mit ihren vierbeinigen Begleitern auf dem Bike, zu Fuß oder mit dem Roller durch den Wald in Hüttenrode.
Für die Starter des Wettbewerbs „Jagt den Teufel 7.0“ geht es am 4. und 5. Oktober mit ihren vierbeinigen Begleitern auf dem Bike, zu Fuß oder mit dem Roller durch den Wald in Hüttenrode. Foto: Hundestars

Blankenburg. - Hochklassiger Hundesport ist am ersten Oktober-Wochenende in Hüttenrode zu erleben. Was Besucher der Neuauflage von „Jagt den Teufel“ erwartet und was Wanderer unbedingt beachten müssen.