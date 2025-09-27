weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Tanken Im Harz: Umbau bei HEM in Elbingerode - Tankstelle geschlossen

Tanken im Harz Umbau bei HEM in Elbingerode - Tankstelle geschlossen: Was Autofahrer jetzt wissen müssen

Autofahrer in Elbingerode (Harz) müssen ab 29. September umplanen: Die HEM-Tankstelle wird für mehrere Wochen geschlossen. Wer Diesel oder Benzin braucht, sollte die umliegenden Stationen kennen – denn der Umbau bringt nicht nur Einschränkungen, sondern auch Neuerungen.

Von Matthias Distler Aktualisiert: 27.09.2025, 11:26
Die HEM-Tankstelle in Elbingerode (Harz) ist ab Montag, 29. September, wegen Arbeiten nur noch eingeschränkt nutzbar. Foto: Matthias Distler

Elbingerode. - An der HEM-Tankstelle in Elbingerode (Harz) wird es ab Montag, 29. September, zu Umbauarbeiten kommen. Das hat Auswirkungen auf den Tankbetrieb.