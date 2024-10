Lasertag, Fußballspiele, Ritterfest: Im Jugendclub im Blankenburger Regensteinsweg ist immer was los. Das Jugendmobil Blankenburg hat bereits die nächste Veranstaltung im Blick.

Beim Jugendmobil Blankenburg im Regensteinsweg ist Spiel und Spaß angesagt, so wie hier mit Celine Jahns beim Kinderfest.

Blankenburg. - Für Kinder und Jugendliche in Blankenburg gibt es im Wohngebiet Regensteinsweg einen etwas anderen Jugendclub: das „Raisto“. Was ihn so besonders macht und worauf sich die Kids demnächst freuen können.