Hohe Ehren für Doris Engelmann und Thomas Roithner: Die beiden Österreicher haben in den vergangenen Jahren alle 222 Stempel der Harzer Wandernadel angesteuert und sich damit Kaiserwürden gesichert. Was treibt Gäste aus dem Alpenland, deren Heimat ein Urlaubsmagnet ist, in den Harz?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Blankenburg - Am Anfang waren die Familie und ein jährliches Treffen in diesem Kreise, dazwischen eine neue Liebe namens Harz und zum Schluss der Wanderkaiser-Titel in doppelter Form: So könnte man den Freizeit- und Urlaubsspaß von Doris Engelmann und Thomas Roithner mit wenigen Worten auf den Punkt bringen. Beim genauem Hinsehen ist die Geschichte allerdings viel spannender.