Wer in Blankenburg Hilfe benötigt, für den bietet unter anderem das Sozialzentrum Bode regelmäßige Beratungen an. Die Themen sind vielfältig.

Kostenfreie Hilfe für ältere Menschen in Blankenburg

Das Sozialzentrum Bode bietet in Blankenburg regelmäßig Beratungsgespräche für Senioren und Menschen mit Unterstützungsbedarf an.

Blankenburg. - Welche finanzielle und materielle Unterstützung bekomme ich, wenn ich mit Behinderungen und Beeinträchtigungen zu kämpfen habe? Antworten darauf geben die Mitarbeiter des Sozialzentrums Bode. Sie bieten regelmäßige Sprechstunden in Blankenburg an.

„Die meisten älteren Menschen möchten so lange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause wohnen und unabhängig bleiben. Genauso geht es Menschen, die durch Krankheit Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags benötigen“, berichtet Babette Paul vom Sozialzentrum Bode aus Thale. Und: „Das Angebot an finanziellen, materiellen und entlastenden Angeboten ist groß.“ Allerdings wüssten viele Menschen nicht, welche Möglichkeiten es für sie überhaupt gibt.

„Um diese Lücke zu schließen, bietet das Sozialzentrum kostenfreie Beratungen an“, so Paul. Eine Mitarbeiterin informiert dazu regelmäßig zu den verschiedensten Themen, so unter anderem zu Pflegegraden, Schwerbehinderung, Blindengeld, Grundsicherung und seniorengerechtem Wohnen und hilft sogar beim Ausfüllen der Formulare.

Beratungsangebote im GVS-Quartierszentrum Blankenburg

Die Beratungen finden an jedem zweiten und vierten Donnerstag des Monats von 10 bis 12 Uhr im Quartierszentrum des Gemeinnützigen Vereins für Sozialeinrichtungen (GVS) in der Bertolt-Brecht-Straße 2 statt. Babette Paul und ihr Team geben allen, die Hilfe benötigen den Rat, diese Gelegenheit zu nutzen, sich zu informieren und helfen zu lassen.

Für weitere Informationen und die Terminvereinbarungen können sich alle Interessierten an das Sozialzentrum Bode wenden, das seinen Sitz in Thale hat und unter den Telefonnummern 03947/77 92 16 sowie 0174/7 66 93 57 zu erreichen ist. Die Angebote des Sozialzentrums Bode laufen im Rahmen des bundesweiten Projektes der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung - kurz EUTB.