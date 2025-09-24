Immobilie im Harz Lost Place oder Neuanfang? Was mit der alten Tischlereifachschule in Blankenburg passiert
Was wird aus der alten Tischlereifachschule in Blankenburg? Seit Monaten stehen die historischen Backsteingebäude leer – jetzt sollen sie verkauft werden. Doch werden sie wirklich neu belebt?
Aktualisiert: 24.09.2025, 10:58
Blankenburg. - Was wird nur aus der alten Tischlereifachschule in Blankenburg? Seit Monaten stehen die Backsteingebäude in der Kuno-Rieke-Straße leer und sollen verkauft werden. Werden sie zum nächsten Lost Place in der Harzstadt?