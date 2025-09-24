weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Lost Place oder Neuanfang? Was mit der alten Tischlereifachschule in Blankenburg passiert

Was wird aus der alten Tischlereifachschule in Blankenburg? Seit Monaten stehen die historischen Backsteingebäude leer – jetzt sollen sie verkauft werden. Doch werden sie wirklich neu belebt?

Von Jens Müller Aktualisiert: 24.09.2025, 10:58
Die alte Tischlereifachschule Reineking in der Kuno-Rieke-Straße in Blankenburg soll verkauft werden.
Die alte Tischlereifachschule Reineking in der Kuno-Rieke-Straße in Blankenburg soll verkauft werden. Archivfoto: Jens Müller

Blankenburg. - Was wird nur aus der alten Tischlereifachschule in Blankenburg? Seit Monaten stehen die Backsteingebäude in der Kuno-Rieke-Straße leer und sollen verkauft werden. Werden sie zum nächsten Lost Place in der Harzstadt?