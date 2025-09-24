Der Kaufland in Salzwedel verweigerte einem Asylbewerber, einen Gutschein mit seiner Bezahlkarte zu kaufen. Im Netz fand das viel Zustimmung. Der Betroffene erklärt, warum 50 Euro Bargeld oft nicht reichen.

Gutscheintausch bei Kaufland: Jetzt spricht der Flüchtling

Salzwedel. - Aleeke (Name von der Redaktion geändert) scheiterte unlängst im Kaufland Salzwedel bei dem Versuch, mit seiner Bezahlkarte einen Gutschein zu erwerben, den er später in Bargeld umtauschen wollte. Eine „Dreistigkeit“, wie zahlreiche Kommentatoren in sozialen Medien meinen, oder ein legitimer Weg, sich ein ohnehin nicht einfaches Leben etwas leichter zu machen? Die Volksstimme hat nachgefragt.