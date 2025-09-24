weather wolkig
Kinder und Jugendliche erfinden in Havelberg Spiele, programmieren Roboter, arbeiten mit Metall und bauen eine Stadt. Warum IT fasziniert.

Von Diana Honcharenko Aktualisiert: 24.09.2025, 11:21
Schülerfirmen- und Erfindermesse im Schülerinstitut SITI Havelberg - Leiter Hannes König und seine Schüler empfangen Besucher der Ausstellung des Schüler-Instituts für Technik und angewandte Informatik. Foto: Diana Honcharenko

Havelberg. - Im Schüler-Institut SITI hat erneut ein faszinierender Tag stattgefunden, der den technischen Einfallsreichtum und die Kreativität der Schüler in den Vordergrund stellte. Die Schülerfirmen- und Erfindermesse in Havelberg ist längst zu einer wichtigen Größe geworden. Junge Köpfe stellen ihre technischen Projekte vor.