Technik als Hobby und Beruf Messe in Havelberg: Schüler-Institut SITI präsentiert Projekte
Kinder und Jugendliche erfinden in Havelberg Spiele, programmieren Roboter, arbeiten mit Metall und bauen eine Stadt. Warum IT fasziniert.
Aktualisiert: 24.09.2025, 11:21
Havelberg. - Im Schüler-Institut SITI hat erneut ein faszinierender Tag stattgefunden, der den technischen Einfallsreichtum und die Kreativität der Schüler in den Vordergrund stellte. Die Schülerfirmen- und Erfindermesse in Havelberg ist längst zu einer wichtigen Größe geworden. Junge Köpfe stellen ihre technischen Projekte vor.