  4. Adventskonzerte im Harz: Mädchenchor Wernigerode: Weihnachtsstimmung und gute Laune zum Fest

Der Mädchenchor des Landes-Musikgymnasiums Wernigerode startet seine Adventskonzerte 2025 in Blankenburg. Sängerin Alexa Hanisch erzählt, was dieses Programm so besonders macht.

Von Jens Müller 28.11.2025, 14:30
Der Mädchenchor des Landesgymnasiums für Musik Wernigerode beginnt am Samstag, 29. November 2025, seine Reihe von Adventskonzerten in der Blankenburger Bartholomäuskirche.
Der Mädchenchor des Landesgymnasiums für Musik Wernigerode beginnt am Samstag, 29. November 2025, seine Reihe von Adventskonzerten in der Blankenburger Bartholomäuskirche. LGM/Wolfgang Koglin

Wernigerode/Blankenburg. - Die Spannung steigt, die Aufregung ebenso: Der Mädchenchor des Landesgymnasiums für Musik Wernigerode eröffnet am Samstag, 29. November 2025, seine Adventskonzertreihe in Blankenburg. Für eine junge Frau ist das ein absolutes „Heimspiel“.