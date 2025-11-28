Der Mädchenchor des Landes-Musikgymnasiums Wernigerode startet seine Adventskonzerte 2025 in Blankenburg. Sängerin Alexa Hanisch erzählt, was dieses Programm so besonders macht.

Mädchenchor Wernigerode: Weihnachtsstimmung und gute Laune zum Fest

Der Mädchenchor des Landesgymnasiums für Musik Wernigerode beginnt am Samstag, 29. November 2025, seine Reihe von Adventskonzerten in der Blankenburger Bartholomäuskirche.

Wernigerode/Blankenburg. - Die Spannung steigt, die Aufregung ebenso: Der Mädchenchor des Landesgymnasiums für Musik Wernigerode eröffnet am Samstag, 29. November 2025, seine Adventskonzertreihe in Blankenburg. Für eine junge Frau ist das ein absolutes „Heimspiel“.