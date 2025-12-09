Stadtentwicklung Blankenburg Millionenprojekt für Schulen und Vereine: Harz-Stadt will neues Sportzentrum bauen

Es könnte eine der größten Einzel-Investitionen in der Harz-Stadt Blankenburg seit der Wende werden: Der Stadtrat hat den Weg für eine Initiative frei gemacht, im Plattenbauviertel Regenstein ein neues Sportzentrum zu errichten.