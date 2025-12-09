Stadtentwicklung Blankenburg Millionenprojekt für Schulen und Vereine: Harz-Stadt will neues Sportzentrum bauen
Es könnte eine der größten Einzel-Investitionen in der Harz-Stadt Blankenburg seit der Wende werden: Der Stadtrat hat den Weg für eine Initiative frei gemacht, im Plattenbauviertel Regenstein ein neues Sportzentrum zu errichten.
09.12.2025, 06:00
Blankenburg. - Überraschender Vorstoß von Blankenburgs Bürgermeister Heiko Breithaupt (CDU) und seiner Verwaltung. Sie sehen gute Chancen, im Wohngebiet Regenstein ein neues Sportzentrum bauen zu können. Was konkret geplant ist, was es kostet und wie die klamme Harz-Stadt das finanzieren will.