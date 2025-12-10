Mobbing ist kein Einzelfall: Zehntausende Kinder werden in Deutschland täglich ausgegrenzt, gedemütigt und mehr. Wie man dem entgegenwirken kann, hat das Berliner Theater „Eukitea“ jetzt in Parey gezeigt.

Das Berliner Theater „Eukitea“ spielt ein Stück zum Thema Mobbing in Parey.

Parey. - Sabrina ist neu in der Klasse und hat einen schweren Stand bei ihren Mitschülern. Ein Mitschüler macht sich vor den Mitschülern über sie lustig und stellt sie bloß, bis sie schließlich nicht mehr gerne zur Schule geht, ihre Noten darunter leiden und es zu Spannungen in der Klasse kommt.