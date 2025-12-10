weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Täglich Kinder betroffen: Mobbing in der Schule: Tipps und Tricks vom Berliner Theater „Eukitea“

Täglich Kinder betroffen Mobbing in der Schule: Tipps und Tricks vom Berliner Theater „Eukitea“

Mobbing ist kein Einzelfall: Zehntausende Kinder werden in Deutschland täglich ausgegrenzt, gedemütigt und mehr. Wie man dem entgegenwirken kann, hat das Berliner Theater „Eukitea“ jetzt in Parey gezeigt.

Von Louis Hantelmann 10.12.2025, 19:32
Das Berliner Theater „Eukitea“ spielt ein Stück zum Thema Mobbing in Parey.
Das Berliner Theater „Eukitea“ spielt ein Stück zum Thema Mobbing in Parey. Foto: Louis Hantelmann

Parey. - Sabrina ist neu in der Klasse und hat einen schweren Stand bei ihren Mitschülern. Ein Mitschüler macht sich vor den Mitschülern über sie lustig und stellt sie bloß, bis sie schließlich nicht mehr gerne zur Schule geht, ihre Noten darunter leiden und es zu Spannungen in der Klasse kommt.