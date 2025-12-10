Täglich Kinder betroffen Mobbing in der Schule: Tipps und Tricks vom Berliner Theater „Eukitea“
Mobbing ist kein Einzelfall: Zehntausende Kinder werden in Deutschland täglich ausgegrenzt, gedemütigt und mehr. Wie man dem entgegenwirken kann, hat das Berliner Theater „Eukitea“ jetzt in Parey gezeigt.
10.12.2025, 19:32
Parey. - Sabrina ist neu in der Klasse und hat einen schweren Stand bei ihren Mitschülern. Ein Mitschüler macht sich vor den Mitschülern über sie lustig und stellt sie bloß, bis sie schließlich nicht mehr gerne zur Schule geht, ihre Noten darunter leiden und es zu Spannungen in der Klasse kommt.