Verwaltung und Verein finden beim neuen Treffpunkt für den Nachwuchs in Lüderitz (Kreis Stendal) seit Jahren nicht zusammen.

Neuer Jugendclub im Kreis Stendal bleibt zu: Wer soll vermitteln?

Der neue Jugendtreff Lüderitz ist bis heute nicht in Nutzung.

Lüderitz. - Seit 2017, als der alte Jugendtreff im Groß Schwarzlosener Park verkauft wurde, kämpft Ortsbürgermeisterin und Vereinsvorsitzende Edith Braun um einen neuen Treffpunkt für den Nachwuchs. Ein komplett eingerichteter und angeschlossener Container am Sportplatz wartet seit einem Jahr darauf, belebt zu werden. Doch es geht nicht voran. Im Sozialausschuss wurde jetzt eine „neutrale Person“ gefordert, die die Sichtweisen von Verwaltung und Ortschaft soweit zusammenbringen soll, dass eine Nutzung möglich wird.