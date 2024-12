Das Bandagieren von Motoren unter Vollschutz bei Krebs engineers in Derenburg.

Derenburg. - Sie sind die „Doc Browns“ des Harzes: das kleine Team von Ingenieuren und Ingenieurinnen um Jörg Krebs in Derenburg. Wie die berühmte Filmfigur des Wissenschaftlers aus „Zurück in die Zukunft“, tüfteln und experimentieren die Mitarbeiter von Krebs engineers an kniffligen technischen Lösungen. Eine Zeitmaschine haben sie zwar noch nicht erfunden, dafür haben es ihre innovativen Antriebe bis ins Weltall geschafft.