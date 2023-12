Die Stadtverwaltung Blankenburg will ein Feuerwehr-Gerätehaus verkaufen. Die Angebotsfrist für mögliche Interessenten läuft bis zum Jahresende.

Börnecke. - Nicht erst seit dem Einzug der Freiwilligen Feuerwehr Börnecke in ihr nagelneues Domizil drängt sich die Frage auf: Was wird aus dem historischen Gerätehaus in der Langen Straße? Nun gibt es eine Antwort.