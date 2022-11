Mit Volldampf von den Weihnachtshöfen zur Blankenburger Schlossweihnacht

Mit der „Bergkönigin“ von Halberstadt nach Blankenburg und von Blankenburg in die Domstadt:Solch ein Eisenbahnerlebnis ermöglichen die Arbeitsgemeinschaft Rübelandbahn und die Stadt Halberstadt am Freitag, 25. November. Die Fahrgäste sind eingeladen, während ihres mehrstündigen Aufenthaltes die Schlossweihnacht in Blankenburg oder die Halberstädter Weihnachtshöfe zu besuchen.

Foto: Michael Lumme