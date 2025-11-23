Besondere Anziehungspunkte in der Vorweihnachtszeit sind die Blankenburger Schlossweihnacht und die Halberstädter Weihnachtshöfe. Wer möchte, kann sogar mit einem Dampfsonderzug zwischen den Märkten pendeln.

Mit Volldampf zur Blankenburger Schlossweihnacht und den Weihnachtsmärkten in Halberstadt

Die romantische Schlossweihnacht wird von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. November, auf dem Großen Schloss in Blankenburg stattfinden.

Blankenburg/Halberstadt. - Bequem die Schlossweihnacht und die Weihnachtshöfe besuchen und gleichzeitig Eisenbahnromantik im Harz genießen. Das und einiges mehr wird am ersten Adventswochenende in Blankenburg und Halberstadt geboten.