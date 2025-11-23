weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Weihnachtsmärkte im Harz: Mit Volldampf zur Blankenburger Schlossweihnacht und den Weihnachtsmärkten in Halberstadt

Besondere Anziehungspunkte in der Vorweihnachtszeit sind die Blankenburger Schlossweihnacht und die Halberstädter Weihnachtshöfe. Wer möchte, kann sogar mit einem Dampfsonderzug zwischen den Märkten pendeln.

Von Jens Müller 23.11.2025, 10:00
Die romantische Schlossweihnacht wird von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. November, auf dem Großen Schloss in Blankenburg stattfinden.
Die romantische Schlossweihnacht wird von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. November, auf dem Großen Schloss in Blankenburg stattfinden. Foto: Jens Müller

Blankenburg/Halberstadt. - Bequem die Schlossweihnacht und die Weihnachtshöfe besuchen und gleichzeitig Eisenbahnromantik im Harz genießen. Das und einiges mehr wird am ersten Adventswochenende in Blankenburg und Halberstadt geboten.