  4. Interview mit Bürgermeister Jürgen Baum: 2026 wird ein Traum wahr: Timmenröder bauen neues Feuerwehr-Gerätehaus

Im Blankenburger Ortsteil Timmenrode geht es mit dem Bau des neuen Feuerwehr-Gerätehauses los. Was Bürgermeister Jürgen Baum (parteilos) noch alles anpacken möchte.

Von Jens Müller 22.02.2026, 14:00
Das historische Feuerwehrdepot in Timmenrode ist viel zu klein und genügt schon lange nicht mehr den Anforderungen an ein Feuerwehr-Gerätehaus. 2026 soll endlich der lang ersehnte Neubau beginnen.
Das historische Feuerwehrdepot in Timmenrode ist viel zu klein und genügt schon lange nicht mehr den Anforderungen an ein Feuerwehr-Gerätehaus. 2026 soll endlich der lang ersehnte Neubau beginnen. Archivfoto: Jens Müller

Timmenrode. - In Timmenrode geht nach jahrelangem Kampf endlich ein Traum in Erfüllung: der Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Im Gespräch mit Reporter Jens Müller verrät Timmenrodes Bürgermeister Jürgen Baum (parteilos), was 2026 noch alles geplant ist.