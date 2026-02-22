Interview mit Bürgermeister Jürgen Baum 2026 wird ein Traum wahr: Timmenröder bauen neues Feuerwehr-Gerätehaus
Im Blankenburger Ortsteil Timmenrode geht es mit dem Bau des neuen Feuerwehr-Gerätehauses los. Was Bürgermeister Jürgen Baum (parteilos) noch alles anpacken möchte.
22.02.2026, 14:00
Timmenrode. - In Timmenrode geht nach jahrelangem Kampf endlich ein Traum in Erfüllung: der Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Im Gespräch mit Reporter Jens Müller verrät Timmenrodes Bürgermeister Jürgen Baum (parteilos), was 2026 noch alles geplant ist.