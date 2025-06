Ein malerischer Platz in der Harzstadt Blankenburg: der Mönchemühlenteich. Er hat über die Jahrhunderte so einiges erlebt.

Blankenburg. - Wer in Blankenburg vom Großparkplatz am Hasenwinkel zur Stukenbreite geht, überquert in einer Senke die Dammkrone des Mönchemühlenteichs. Einst war dieser Teich ein beliebtes Ausflugsziel in Blankenburg, wo für wenig Geld gerudert werden konnte. Leider musste dieses Vergnügen nach der Wende aufgegeben werden, da es durch Vandalismus zu Zerstörungen der Ruderboote kam und ein Weiterbetrieb nicht möglich war. Am südlichen Ufer befindet sich ein kleiner „Sandstrand“ der noch heute manch einen zum Baden verleitet, der im Sommer etwas Kühlung sucht. Am Ende der Dammkrone lädt ein Ausflugslokal mit Biergarten zum Verweilen ein.