Eine verrostete Wetterfahne in England hat knapp 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine Spurensuche ausgelöst, die bis in den Harzort Timmenrode geführt hat. Sie findet nun ein würdiges Ende.

Timmenrode. - Selbst 79 Jahre nach Ende das Zweiten Weltkrieges kommen ab und an noch neue Details ans Licht. So wie im Fall eines 1944 in Timmenrode abgestürzten britischen Bombers.