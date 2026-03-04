Rauch und offene Flammen vor dem Feuerwehrgerätehaus in Hüttenrode. Allerdings sorgten die Kameraden selbst für dieses Szenario, um ihr nagelneues Fahrzeug stilvoll zu präsentieren.

Das neue Löschfahrzeug der Hüttenröder Feuerwehr verlässt das Gerätehaus.

Hüttenrode/JÜ. - Am späten Freitagnachmittag, 27. Februar 2026, war es endlich soweit: Nach 29 Jahren konnten die Hüttenröder Kameraden wieder ein fabrikneues Löschgruppenfahrzeug in Dienst stellen. „Damals als LF 8/6 beschafft und immer noch im Dienst, bekommt dieses Fahrzeug nun ein neues LF 10 Allrad zur Seite gestellt“, freute sich Wehrleiter Jörg Hohmann.