  4. Großer Tag für Harzer Feuerwehr: Nagelneues Allrad-Löschfahrzeug für Hüttenrodes Brandschützer

Rauch und offene Flammen vor dem Feuerwehrgerätehaus in Hüttenrode. Allerdings sorgten die Kameraden selbst für dieses Szenario, um ihr nagelneues Fahrzeug stilvoll zu präsentieren.

04.03.2026, 14:00
Das neue Löschfahrzeug der Hüttenröder Feuerwehr verlässt das Gerätehaus.
Das neue Löschfahrzeug der Hüttenröder Feuerwehr verlässt das Gerätehaus. Foto: Jörg Hohmann/FFW Hüttenrode

Hüttenrode/JÜ. - Am späten Freitagnachmittag, 27. Februar 2026, war es endlich soweit: Nach 29 Jahren konnten die Hüttenröder Kameraden wieder ein fabrikneues Löschgruppenfahrzeug in Dienst stellen. „Damals als LF 8/6 beschafft und immer noch im Dienst, bekommt dieses Fahrzeug nun ein neues LF 10 Allrad zur Seite gestellt“, freute sich Wehrleiter Jörg Hohmann.