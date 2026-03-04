Großer Tag für Harzer Feuerwehr Nagelneues Allrad-Löschfahrzeug für Hüttenrodes Brandschützer
Rauch und offene Flammen vor dem Feuerwehrgerätehaus in Hüttenrode. Allerdings sorgten die Kameraden selbst für dieses Szenario, um ihr nagelneues Fahrzeug stilvoll zu präsentieren.
Hüttenrode/JÜ. - Am späten Freitagnachmittag, 27. Februar 2026, war es endlich soweit: Nach 29 Jahren konnten die Hüttenröder Kameraden wieder ein fabrikneues Löschgruppenfahrzeug in Dienst stellen. „Damals als LF 8/6 beschafft und immer noch im Dienst, bekommt dieses Fahrzeug nun ein neues LF 10 Allrad zur Seite gestellt“, freute sich Wehrleiter Jörg Hohmann.