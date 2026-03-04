Mia Koslowski und Jeniffer Leloup haben sich einen Traum erfüllt – und ihr eigenes Tattoo- und Piercingstudio in Halberstadt eröffnet. Wie es dazu kam und wie es läuft.

Im August haben Jeniffer Leloup (links) und Mia Koslowski ihr eigenes Tattoo- und Piercingstudio in Halberstadt eröffnet.

Halberstadt. - Dass sie Freundinnen sind und sich gut verstehen, merkt man recht schnell, wenn man das Atelier TwentyOne am Halberstädter Fischmarkt betritt. Ebenso, dass Mia Koslowski und Jeniffer Leloup sich hier sehr wohl fühlen. Kein Wunder, ist es doch ihr eigener Laden, in dem sie tätig sind – und mit dem sie sich vor gut einem Jahr einen Traum erfüllt haben.