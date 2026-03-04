Den Förderverein Zwischen Huy und Bruch gibt es inzwischen seit fast 20 Jahren. Nun stand erneut die Vorstandswahl an – die Wechsel mit sich brachte.

Gemeinde Huy. - Wie in jedem Jahr fand zu Beginn dieses Jahres erneut die Mitgliederversammlung des Fördervereins Zwischen Huy und Bruch statt. Auf der Tagesordnung dabei unter anderem die Wahl des Vorstands – bei der es Überraschungen gab.

Neuer Vereinsvorsitzender nach 15 Jahren

Bernd Fuhrmeister, der seit fünfzehn Jahren die Geschicke des Vereins gelenkt hatte, stellte sich nicht erneut zur Wahl. Er bleibe dem Verein zwar erhalten, wolle jedoch etwas ruhiger und mehr in den Hintergrund treten.

Als sein Nachfolger stellte sich Erik Neumann, der ebenfalls seit vielen Jahren als aktives Mitglied den Verein unterstützt, zur Wahl – und wurde einstimmig von den anwesenden Mitgliedern ins Amt gewählt. Als sein Stellvertreter fungiert künftig, ebenfalls einstimmig, René Grimm, der das Amt von seinem Vorgänger Thomas Krüger übernimmt. Ebenfalls neu ist Schatzmeisterin Katrin Vogt, die nach Absprache in Abwesenheit ebenfalls einstimmig neugewählt wurde. Wiedergewählt wurde hingegen Annabelle Bujok, die damit weiterhin als Schriftführerin für den Verein tätig sein wird. Als Beisitzer fungiert künftig Rainer Fricke.

Geschenke gab es nach der Wahl zum einen vom ehemaligen Vorsitzenden Bernd Fuhrmeister für den neuen Vorstand als auch als Dankeschön für die Mitwirkung im alten – aber ebenso auch vom Verein für den scheidenden Chef als Dank für seine langjährigen Dienste.

Verabschiedung des bisherigen Vorsitzenden Bernd Fuhrmeister. Foto: Maria Lang

Termine für zwei wichtige Veranstaltungen im Huy festgelegt

Nach der Wahl wurden zwei wichtige Termine für das anstehende Jahr festgelegt: Der 20. September für das Blechbudenfest und der 11. April für den traditionellen Frühjahrsputz im Huywald.

Außerdem sind in diesem Jahr neue Infotafeln in Planung, bei denen die alten Holzkonstruktionen durch Metall ersetzt werden sollen, um langlebiger zu sein. Auch sollen sie kleiner als ihre Vorgänger, dafür aber von beiden Seiten beschriftet werden.

Eine neue Auflage der beliebten Wanderkarten-Flyer ist ebenfalls aktuell in den Umlauf gebracht worden.