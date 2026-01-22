NetCo aus Blankenburg Akku‑Probleme bei Polizei‑Bodycams: Harzer Unternehmen zeigt, wie es besser geht

Aufgeblähte Akkus sorgen bei Polizei‑Bodycams bundesweit für Probleme. Ein Unternehmen aus dem Harz setzt bewusst auf einen anderen Weg und produziert seine Systeme komplett in Deutschland. Wie NetCo aus Blankenburg Akku‑Pannen ausschließen will.