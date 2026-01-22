weather wolkig
  4. NetCo: Akku‑Probleme bei Polizei‑Bodycams: Harzer Unternehmen zeigt, wie es besser geht

Aufgeblähte Akkus sorgen bei Polizei‑Bodycams bundesweit für Probleme. Ein Unternehmen aus dem Harz setzt bewusst auf einen anderen Weg und produziert seine Systeme komplett in Deutschland. Wie NetCo aus Blankenburg Akku‑Pannen ausschließen will.

Von Jens Müller Aktualisiert: 23.01.2026, 16:06
Ordnungsämter, Polizei, Sicherheits- und Verkehrsunternehmen setzen zunehmend auf Bodycams. Die kleinen Körperkameras, wie hier vom Hersteller NetCo aus Blankenburg im Harz, dokumentieren Einsätze und sollen deeskalierend wirken. Foto: Netco Professional Service

Blankenburg. - Die Firma NetCo aus Blankenburg beliefert bundesweit Polizei, Ordnungsämter, Krankenhäuser, Sicherheitsdienste und Verkehrsbetriebe mit Bodycams aus eigener Produktion. Nach Akku-Problemen der Konkurrenz zeigt das Harzer Hightech-Unternehmen, wie es selbst solche Pannen ausschließt.