NetCo aus Blankenburg Akku‑Probleme bei Polizei‑Bodycams: Harzer Unternehmen zeigt, wie es besser geht
Aufgeblähte Akkus sorgen bei Polizei‑Bodycams bundesweit für Probleme. Ein Unternehmen aus dem Harz setzt bewusst auf einen anderen Weg und produziert seine Systeme komplett in Deutschland. Wie NetCo aus Blankenburg Akku‑Pannen ausschließen will.
Aktualisiert: 23.01.2026, 16:06
Blankenburg. - Die Firma NetCo aus Blankenburg beliefert bundesweit Polizei, Ordnungsämter, Krankenhäuser, Sicherheitsdienste und Verkehrsbetriebe mit Bodycams aus eigener Produktion. Nach Akku-Problemen der Konkurrenz zeigt das Harzer Hightech-Unternehmen, wie es selbst solche Pannen ausschließt.