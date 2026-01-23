Die Stiftskirche in Walbeck bietet nicht nur eine tolle historische Kulisse für Konzerte und Festivals im Sommer, sondern lädt Besucher zum Verweilen ein, um den Weitblick bis zum Lappwald zu genießen.

Eisige Winterlandschaft - Ein Blick über Walbeck von der Ruine der Stiftskirche.

Walbeck. - Hoch über dem Ort Walbeck erhebt sich die Ruine der Stiftskirche St. Marien Walbeck, eines der bedeutendsten frühmittelalterlichen Bauwerke der Region. Gegründet wurde das Kollegiatstift im Jahr 942 durch Graf Lothar II. von Walbeck. Die Kirche entwickelte sich rasch zu einem geistlichen und politischen Zentrum der damaligen Grafschaft Walbeck und war eng mit der ottonischen Geschichte verbunden. Hier wirkte unter anderem Thietmar von Merseburg, einer der wichtigsten Chronisten des frühen Mittelalters.