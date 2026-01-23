Rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz. Das ist auch für die Angehörigen nicht leicht, weiß Expertin Ute Weichsler aus Klötze.

Demenz ist nicht nur für die Erkrankten ein Problem, sondern auch für die Angehörigen.

Klötze. - „Die Vergesslichkeit ist das Erste, was auffällt“, sagt Ute Weichsler. Sie ist Fachkraft für Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Mit dem Verein Miteinander bietet sie jeden Monat einen Gesprächskreis für Angehörige an. Die meisten, die daran teilnehmen, wissen, dass ihre Lieben an Demenz erkrankt sind. Es gibt aber auch welche, die sich wundern, „dass ihre Mutti irgendwie anders geworden ist“.