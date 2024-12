Nach Bekanntwerden der Netto-Ansiedlung im Wohngebiet Regenstein sind die Gerüchte wieder hochgekocht: Wird der Lebensmittel-Discounter künftig in Blankenburg zwei Filialen betreiben?

Neuer Netto im Regenstein: Was wird aus beliebtem Lebensmittelmarkt am Stadtrand?

Blankenburg. - Im Wohngebiet Regenstein in Blankenburg wird der alte Edeka-Markt nach und nach abgetragen. Jetzt spricht der künftige Betreiber Netto, wie der neue Lebensmittelmarkt aussehen wird und was mit seinem zweiten Standort in der Blütenstadt passiert.