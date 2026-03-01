weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Solo im Landhotel „Gut Voigtländer“: Ob Landarzt oder Schwejk: Walter Plathe spricht in Blankenburg über sein Schauspieler-Leben

Solo im Landhotel „Gut Voigtländer“ Ob Landarzt oder Schwejk: Walter Plathe spricht in Blankenburg über sein Schauspieler-Leben

Walter Plathe ist auf den Bühnen der Republik und im Fernsehen ein absoluter Publikumsliebling. Am 13. März 2026 ist er mit einem Soloprogramm im Landhotel Gut Voigtländer zu Gast.

Von Jens Müller 01.03.2026, 10:00
Der bekannte Schauspieler Walte Plathe gibt sich erneut in Blankenburg die Ehre. Diesmal liest er aus seiner Biografie „Ich habe nichts ausgelassen“.
Der bekannte Schauspieler Walte Plathe gibt sich erneut in Blankenburg die Ehre. Diesmal liest er aus seiner Biografie „Ich habe nichts ausgelassen“. Foto: Veranstalter

Blankenburg. - Er ist quasi Stammgast im Landhotel „Gut Voigtländer“ in Blankenburg und brillierte dort bereits mit seinen komödiantischen Programmen. Nun bittet Walter Plathe zu einer Lesung unter dem Motto: „Ich habe nichts ausgelassen.“