Solo im Landhotel „Gut Voigtländer“ Ob Landarzt oder Schwejk: Walter Plathe spricht in Blankenburg über sein Schauspieler-Leben
Walter Plathe ist auf den Bühnen der Republik und im Fernsehen ein absoluter Publikumsliebling. Am 13. März 2026 ist er mit einem Soloprogramm im Landhotel Gut Voigtländer zu Gast.
01.03.2026, 10:00
Blankenburg. - Er ist quasi Stammgast im Landhotel „Gut Voigtländer“ in Blankenburg und brillierte dort bereits mit seinen komödiantischen Programmen. Nun bittet Walter Plathe zu einer Lesung unter dem Motto: „Ich habe nichts ausgelassen.“