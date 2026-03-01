Pilgern auf dem Jakobsweg Du nimmst den Rucksack und gehst ...
Thomas Giersch will im Mai den Jakobsweg gehen, Fabian Quartier ist ihn schon gegangen. Der Wunsch entstand bei beiden Wolmirstedtern aus dem Bedürfnis nach Ruhe. Ruhe wovon?
01.03.2026, 11:00
Wolmirstedt. - Die Jakobsmuschel liegt bereit, der Pilgerpass ebenfalls. Noch sitzt Thomas Giersch in seinem Büro, doch im Mai will er vier Wochen auf dem Jakobsweg pilgern. Fabian Quartier war dort schon unterwegs und wird es wieder tun. Welche Erwartungen sind mit dem Jakobsweg verbunden und wie werden sie erfüllt?