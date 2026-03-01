Die Kreisstraße 1220 zwischen Pöthen und Nedlitz ist ein Sorgenkind. Der Landkreis plant zwar einen Ausbau, aber frühestens ab 2030. Ortsbürgermeister Weber will das nicht hinnehmen und setzt nun auf mehr politischen Druck.

Die Betonplatten am Rand der K1220 dienen als notdürftige Bankette. Sie sind vor allem in Kurvenbereichen heruntergefahren, da Lkw immer wieder auf den Randstreifen ausweichen müssen, weil die Straße zu eng ist.

Nedlitz. - Die Forderungen um den Ausbau der Kreisstraße 1220 zwischen Pöthen und Nedlitz geht in die nächste Runde. Nedlitz' Ortsbürgermeister Dr. Peter Weber zeigt sich mit der Antwort aus dem Landratsamt unzufrieden und will nun den Druck erhöhen.