Preiserhöhung Parkgebühren in Blankenburg: Nach heftiger Kritik wird nicht nur bei Wohnmobilen nachjustiert
Die Beschwerden über die angehobenen Parkgebühren in Blankenburg zeigen Wirkung. Die Gebührenordnung soll überarbeitet werden. Davon dürften nicht nur Wohnmobilisten in der Harzstadt profitieren.
25.09.2025, 09:00
Blankenburg. - Die erst im März beschlossene Parkgebührenordnung in Blankenburg soll wieder geändert, vielleicht sogar ganz ausgesetzt werden. Wer davon profitieren und was konkret verändert werden soll.