weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Preiserhöhung: Parkgebühren in Blankenburg: Nach heftiger Kritik wird nicht nur bei Wohnmobilen nachjustiert

Preiserhöhung Parkgebühren in Blankenburg: Nach heftiger Kritik wird nicht nur bei Wohnmobilen nachjustiert

Die Beschwerden über die angehobenen Parkgebühren in Blankenburg zeigen Wirkung. Die Gebührenordnung soll überarbeitet werden. Davon dürften nicht nur Wohnmobilisten in der Harzstadt profitieren.

Von Jens Müller 25.09.2025, 09:00
Der Parkautomat in der Löbbeckestraße in Blankenburg. Er ist auf die neue Gebührenordnung umgestellt worden. Was fehlt, ist noch die Möglichkeit, per Handy-App oder EC-Karte zu bezahlen.
Der Parkautomat in der Löbbeckestraße in Blankenburg. Er ist auf die neue Gebührenordnung umgestellt worden. Was fehlt, ist noch die Möglichkeit, per Handy-App oder EC-Karte zu bezahlen. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Die erst im März beschlossene Parkgebührenordnung in Blankenburg soll wieder geändert, vielleicht sogar ganz ausgesetzt werden. Wer davon profitieren und was konkret verändert werden soll.