Tag der offenen Tür im Wasserwerk Wienrode Sauber, frisch und weich: So kommt das Trinkwasser aus dem Harz ins Haus
Das Wasserwerk in Wienrode versorgt täglich bis zu eine Million Menschen mit sauberem Trinkwasser aus dem Harz. Wie das funktioniert, erfahren alle Neugierigen bei einem Tag der offenen Tür am Samstag, 27. September 2025.
25.09.2025, 10:00
Wienrode. - Unter dem Motto „Kein Tag ohne Wasser“ lädt die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz für Samstag, 27. September 2025, zu einem Tag der offenen Tür in das Wasserwerk Wienrode. Was dort alles geboten wird.