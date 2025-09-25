Drei Wahrburger sind als Gruppe mit dem „Engagement auf dem Land“-Preis der Stadt Stendal ausgezeichnet worden. Wie sie in ihrem Dorf einen insektenfreundlichen Ort zum Verweilen geschaffen haben.

Für ihr Engagement sind Susanne Rudel (von links), Markus Mösenthin und Kerstin Michaelis geehrt worden.

Wahrburg. - Schmetterlinge flattern von Blüte zu Blüte, Bienen summen am Insektenhotel. Susanne Rudel, Markus Mösenthin und Kerstin Michaelis haben im Herzen des Stendaler Ortsteils Wahrburg einen insektenfreundlichen, gepflegten Ort zum Verweilen geschaffen. Doch nicht nur dafür sind sie mit dem „Engagement auf dem Land“-Preis der Hansestadt Stendal ausgezeichnet worden.