weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Nach Parkgebühren-Zoff in Blankenburg: Diese Änderungen könnten Autofahrer bald entlasten

Tickets bald günstiger? Nach Parkgebühren-Zoff in Blankenburg: Diese Änderungen könnten Autofahrer bald entlasten

Die Parkgebühren in Blankenburg sorgen für Ärger – jetzt könnte alles kippen. Bürger und Touristen laufen Sturm gegen teure Tickets und veraltete Technik. Droht der Stadt ein Imageverlust oder gelingt die Wende mit neuen Vorschlägen aus dem Stadtrat?

Von Jens Müller Aktualisiert: 25.09.2025, 10:28
Der Parkautomat in der Löbbeckestraße in Blankenburg. Er ist auf die neue Gebührenordnung umgestellt worden. Was fehlt, ist noch die Möglichkeit, per Handy-App oder EC-Karte zu bezahlen.
Der Parkautomat in der Löbbeckestraße in Blankenburg. Er ist auf die neue Gebührenordnung umgestellt worden. Was fehlt, ist noch die Möglichkeit, per Handy-App oder EC-Karte zu bezahlen. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Die erst im März beschlossene Parkgebührenordnung in Blankenburg soll wieder geändert, vielleicht sogar ganz ausgesetzt werden. Wer davon profitieren und was konkret verändert werden soll.