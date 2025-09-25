Tickets bald günstiger? Nach Parkgebühren-Zoff in Blankenburg: Diese Änderungen könnten Autofahrer bald entlasten
Die Parkgebühren in Blankenburg sorgen für Ärger – jetzt könnte alles kippen. Bürger und Touristen laufen Sturm gegen teure Tickets und veraltete Technik. Droht der Stadt ein Imageverlust oder gelingt die Wende mit neuen Vorschlägen aus dem Stadtrat?
Aktualisiert: 25.09.2025, 10:28
Blankenburg. - Die erst im März beschlossene Parkgebührenordnung in Blankenburg soll wieder geändert, vielleicht sogar ganz ausgesetzt werden. Wer davon profitieren und was konkret verändert werden soll.