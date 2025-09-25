Tickets bald günstiger? Nach Parkgebühren-Zoff in Blankenburg: Diese Änderungen könnten Autofahrer bald entlasten

Die Parkgebühren in Blankenburg sorgen für Ärger – jetzt könnte alles kippen. Bürger und Touristen laufen Sturm gegen teure Tickets und veraltete Technik. Droht der Stadt ein Imageverlust oder gelingt die Wende mit neuen Vorschlägen aus dem Stadtrat?