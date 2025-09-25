weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  „Bode-Wipper": Tarthun bekommt neue Wasserleitungen

Der Wasser- und Abwasserverband „Bode-Wipper“ plant, weiträumig Bleianschlüsse zu entfernen. Die betroffenen Grundstücksbesitzer sollen Teil der Kosten übernehmen.

Von René Kiel 25.09.2025, 12:00
„Bode-Wipper“ plant derzeit neue Trinkwasserleitungen in Tarthun.
„Bode-Wipper“ plant derzeit neue Trinkwasserleitungen in Tarthun. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Tarthun - Der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt will in der Unseburger Straße, in der Karl-Marx-Straße und in der Friedrich-Engels-Straße in Tarthun die Trinkwasserleitungen einschließlich der Hausanschlüsse erneuern. „Dabei handelt es sich um den Abschnitt vom Ortseingang aus Richtung Unseburg bis einschließlich in die Friedrich-Engels-Straße“, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Bördeaue, Peter Fries (CDU).