Die Calbenser Stadträte streiten über die besten und sinnvollsten Investitionen in die Garagenhöfe und treffen am Ende keine Entscheidung. Das hat nun Auswirkungen auf die Investitionen in diesem Jahr.

„Innerhalb kurzer Zeit habe die ganze Stadt einen Schlüssel dafür“: Merkwürdige Debatte über Garagen in Calbe

Calbe. - Beim Thema Garagen schlagen die Emotionen unter den Stadträten noch immer hoch. So hatte die Stadtverwaltung eine Beschlussvorlage für die Volksvertreter erarbeitet, in der es darum ging, dass die Stadträte der Verwaltung sagen sollten, welche Investitionen in die Garagenhöfe zuerst gemacht werden sollten.