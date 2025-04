Mit ihrem traditionellen Reitturnier in Derenburg starten die Pferdesportler aus dem Harz und darüber hinaus in die Grüne Saison. Sie dürfen sich sogar auf ein neues Geläuf freuen.

Reitturnier in Derenburg: Saisonstart für die Pferdesportler im Harz

Derenburg. - Freunde des Pferdesports kommen zum Saisonstart in Derenburg auf ihre Kosten. Gleich vier Tage lang geben Ross und Reiter Anfang Mai in der Harzstadt den Ton an.