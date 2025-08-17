Die private Initiative Wear-Share im Harz hat zwei neue Standorte: Neben dem offenen Kleiderschrank im Marktkauf Blankenburg haben nun auch Eltern zweiter Kindertagesstätten die Möglichkeit, gut erhaltene Kinderkleidung zu tauschen: im Wear-Share Kids.

Second-Hand-Initiative im Harz: Offene Kleiderschränke für zwei Blankenburger Kitas

Der nächste Offene Kleiderschrank ist in Blankenburg aufgebaut. Dafür haben Christin Hinz, Roseanna Falhdieck und Lisa-Marie Anton (von links) vom Vorstand des neu gegründeten Vereins Wear-Share gesorgt.

Blankenburg. - Riesige Freude und sogar ein Dankeschön-Ständchen: Christin Hinz und ihre Mitstreiterinnen haben in der Kindertagesstätte „Am Regenstein“ des Gemeinnützigen Vereins für Sozialeinrichtungen (GVS) in Blankenburg den ersten „Wear-Share Kids“-Kleiderschrank eingeweiht. Der nächste folgt in Kürze.