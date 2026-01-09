Lohnt sich der Besuch des Satirischen Jahresrückblicks mit Sebastian und Tobias Hengstmann, Heiko Herfurth und Oliver Vogt? Die Volksstimme hat die Premiere besucht.

Magdeburg. - Mit ihrem „Satirischen Jahresrückblick“ beweisen die Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann gemeinsam mit Heiko Herfurth erneut, warum sie in Sachen Kabarett eine Größe für Magdeburg sind. Wie in einer Late-Night-Show lassen sie die Ereignisse des Jahres 2025 Revue passieren – scharfzüngig, pointensicher und mit der gewohnten Mischung aus Recherche, Tempo und Improvisation.