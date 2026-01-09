weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Rezension aus Kabarett „...nach Hengstmanns“: Magdeburger Kabarett: Im Galopp durch das Nachrichten-Jahr

EIL:
Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt
Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt

Rezension aus Kabarett „...nach Hengstmanns“ Magdeburger Kabarett: Im Galopp durch das Nachrichten-Jahr

Lohnt sich der Besuch des Satirischen Jahresrückblicks mit Sebastian und Tobias Hengstmann, Heiko Herfurth und Oliver Vogt? Die Volksstimme hat die Premiere besucht.

Von Martin Rieß 09.01.2026, 15:00
Tobias Hengstmann, Heiko Herfurth, Sebastian Hengstmann
Tobias Hengstmann, Heiko Herfurth, Sebastian Hengstmann Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Mit ihrem „Satirischen Jahresrückblick“ beweisen die Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann gemeinsam mit Heiko Herfurth erneut, warum sie in Sachen Kabarett eine Größe für Magdeburg sind. Wie in einer Late-Night-Show lassen sie die Ereignisse des Jahres 2025 Revue passieren – scharfzüngig, pointensicher und mit der gewohnten Mischung aus Recherche, Tempo und Improvisation.