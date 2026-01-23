weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Sondervermögen: Zehn Millionen Euro: Wo Blankenburg 2026 investieren will

Zehn Millionen Euro für marode Infrastruktur: Wo Blankenburg 2026 investieren will

Die Harzstadt Blankenburg kann rund zehn Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes ausgeben. Sechs Projekte sollen bereits 2026 in Angriff genommen werden.

Von Jens Müller Aktualisiert: 23.01.2026, 16:02
Das alte Feuerwehr-Gerätehaus in Timmenrode wird 2026 durch einen Neubau ersetzt. Ein Teil des Geldes kann aus dem Sondervermögen des Bundes eingesetzt werden, sofern der Blankenburger Stadtrat der ersten Prioritätenliste zustimmt.
Das alte Feuerwehr-Gerätehaus in Timmenrode wird 2026 durch einen Neubau ersetzt. Ein Teil des Geldes kann aus dem Sondervermögen des Bundes eingesetzt werden, sofern der Blankenburger Stadtrat der ersten Prioritätenliste zustimmt. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Um marode Infrastruktur in Schuss zu bringen, bekommt die Harzstadt Blankenburg rund zehn Millionen Euro vom Bund. 1,5 Millionen sollen bereits 2026 ausgegeben werden. Diese sechs Projekte haben Priorität.