Sondervermögen des Bundes Zehn Millionen Euro für marode Infrastruktur: Wo Blankenburg 2026 investieren will
Die Harzstadt Blankenburg kann rund zehn Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes ausgeben. Sechs Projekte sollen bereits 2026 in Angriff genommen werden.
Aktualisiert: 23.01.2026, 16:02
Blankenburg. - Um marode Infrastruktur in Schuss zu bringen, bekommt die Harzstadt Blankenburg rund zehn Millionen Euro vom Bund. 1,5 Millionen sollen bereits 2026 ausgegeben werden. Diese sechs Projekte haben Priorität.