Millionen-Projekt im Harz Neues Sportzentrum für Blankenburg: Stadt muss jetzt schneller bauen als geplant
Das Blankenburger Sportforum soll um- und ausgebaut werden. Warum sich die Stadt keine zehn Jahre für das Großprojekt Zeit nehmen kann und was das für die Nutzer bedeutet.
Aktualisiert: 30.01.2026, 16:46
Blankenburg. - Das wird die Schulen und Vereine freuen: Der Um- und Ausbaus des Blankenburger Sportforums könnte eher fertiggestellt werden, als ursprünglich geplant. Warum es plötzlich schnell gehen muss.