Der Kaffeeklatsch mit Musik trifft voll den Geschmack der Senioren in der Altmark. Die Gäste sind begeistert und voll des Lobes, dass für Menschen ihren Alter etwas getan wird.

Die Tanzfläche füllt sich bei jeder neuen Runde im Nu.

Klötze. - „Ich mache jetzt einen Tusch und dann geht es los“, kündigt DJ Burkhard Schulz an. Gesagt, getan. Musik ertönt; festlich, feierlich, euphorisch. Kaum dass der letzte Ton verklungen ist, bildet sich am Buffet eine lange Schlange. Auf diesen Moent haben die Rentner sich schon Wochen lang gefreut. Und dann geht es los.