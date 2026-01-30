Zwischen zwei Kulturen: Was bedeutet Heimat, wenn das Leben zwischen Asien und Sachsen-Anhalt stattfindet? Eine Familie erzählt von ihrem „Phuong Anh Restaurant“, von Zusammenhalt, Geduld und leisen Träumen.

Von Vietnam nach Haldensleben: Eine Familie, ein Restaurant und 15 Jahre gelebter Zusammenhalt

Im „Phuong Anh Restaurant“: Nguyen Ngoc Hung (l.) und seine Frau Tran Thi Dung mit ihrem Sohn Ha Ngoc Son (r.), seiner Frau Trang und seiner Tochter Anh Chi – eine Familie, die zusammenhält und ihre Leidenschaft für Gastfreundschaft miteinander teilt.

Haldensleben - Wenn Nguyen Ngoc Hung in seiner Gaststätte „Phuong Anh Restaurant“ über die Familie spricht, liegt Stolz in seiner Stimme. „Ohne den Zusammenhalt der Familie wären wir wohl schon manches Mal verzweifelt“, sagt der 58-Jährige – und meint damit nicht nur die vergangenen Jahre, sondern ein ganzes Leben zwischen zwei Kulturen.