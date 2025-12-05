weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Advent im Harz Sternthaler Weihnachtsmarkt 2025 in Blankenburg: So bunt war die Eröffnung - mit Fotogalerie

Blankenburgs Sternthaler Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Zehn Tage voller Musik, Kunsthandwerk und Genuss. Vom Kinderchor bis zum Weihnachtsoratorium – das Programm ist so vielfältig wie die Adventszeit im Harz selbst. 

Von Jens Müller Aktualisiert: 07.12.2025, 12:24
Der Weihnachtsmann persönlich schaute in der Bartholomäuskirche in Blankenburg vorbei und eröffnete am Freitagabend, 5. Dezember, mit Eckehart Winde, dem Vorsitzenden des Weihnachtsmarktvereins, und den beiden Sternthaler-Mädchen Ida und Elisabeth, den Sternthaler Weihnachtsmarkt 2025 in Blankenburg. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Noch bis zum Sonntag, 14. Dezember, wird in Blankenburg zu einem weihnachtlichen Markttreiben in und vor das historische Rathaus eingeladen.