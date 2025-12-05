Der Weihnachtsmann persönlich schaute in der Bartholomäuskirche in Blankenburg vorbei und eröffnete am Freitagabend, 5. Dezember, mit Eckehart Winde, dem Vorsitzenden des Weihnachtsmarktvereins, und den beiden Sternthaler-Mädchen Ida und Elisabeth, den Sternthaler Weihnachtsmarkt 2025 in Blankenburg.

Foto: Jens Müller