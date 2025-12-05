Advent im Harz Sternthaler Weihnachtsmarkt 2025 in Blankenburg: So bunt war die Eröffnung - mit Fotogalerie
Blankenburgs Sternthaler Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Zehn Tage voller Musik, Kunsthandwerk und Genuss. Vom Kinderchor bis zum Weihnachtsoratorium – das Programm ist so vielfältig wie die Adventszeit im Harz selbst.
Aktualisiert: 07.12.2025, 12:24
Blankenburg. - Noch bis zum Sonntag, 14. Dezember, wird in Blankenburg zu einem weihnachtlichen Markttreiben in und vor das historische Rathaus eingeladen.