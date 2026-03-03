Mehr Sport im Freien Alte Laufbahn kaum noch nutzbar: Wird auf Güsens Sportplatz blad groß investiert?
Eine abgenutzte Bahn und wenig Platz beim Weitsprung – das soll sich auf Güsens Sportplatz bald ändern. Mit Fördermitteln entsteht eine moderne Anlage für Schule und Vereine.
Güsen. - Ob durch die Fußballer aus Güsen, zum Schulsport oder zum traditionellen Dreikampf beim Schulsportfest – der Sportplatz in Güsen wird regelmäßig und intensiv genutzt. Starke Abnutzungserscheinungen sind die Folge, vor allem die Außenanlagen sind in die Jahre gekommen.