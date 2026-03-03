Eine abgenutzte Bahn und wenig Platz beim Weitsprung – das soll sich auf Güsens Sportplatz bald ändern. Mit Fördermitteln entsteht eine moderne Anlage für Schule und Vereine.

Alte Laufbahn kaum noch nutzbar: Wird auf Güsens Sportplatz blad groß investiert?

Von der alten Laufbahn am Sportplatz in Güsen ist nicht mehr viel übrig - das soll sich in diesem Jahr ändern.

Güsen. - Ob durch die Fußballer aus Güsen, zum Schulsport oder zum traditionellen Dreikampf beim Schulsportfest – der Sportplatz in Güsen wird regelmäßig und intensiv genutzt. Starke Abnutzungserscheinungen sind die Folge, vor allem die Außenanlagen sind in die Jahre gekommen.