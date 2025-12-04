Der Sternthaler Weihnachtsmarkt in Blankenburg spannt 2025 den Bogen von traditionellem Markttreiben bis zu karibischem Flair. Zehn Tage lang lädt der Weihnachtsmarkt nach Blankenburg ein. Was die Besucher erwartet.

Der Sternthaler Weihnachtsmarkt in Blankenburg wird am Freitag, 5. Dezember 2025, eröffnet. An zehn Tagen wird den Blankenburgern und Gästen ein vielfältiges lukullisches und kulturelles Programm in romantischer Fachwerkkulisse vor dem historischen Rathaus geboten.

Blankenburg. - Wer den zweiten Advent in und um Blankenburg genießen möchte, hat die Qual der Wahl. Zahlreiche Märkte und Konzerte laden zum Besuch ein. Überstrahlt wird das Wochenende von der Eröffnung des Sternthaler Weihnachtsmarktes in der Harz-Stadt. Hier ein Überblick.