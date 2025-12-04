Erst hat Florian Feg den Langensteinern einen Supermarkt mit Selbstbedienung gebaut, nun hat der Halberstädter das nächste Projekt begonnen: Direkt neben der Tante-Enso-Filiale entsteht für Senioren die „Residenz am Schloss“. Wann die Wohnungen bezugsfertig sein sollen und was sie auszeichnet.

Blick auf die aktuelle Baustelle von Florian Feg. Direkt neben der Enso-Nahversorger-Filiale (links) entstehen zwei Gebäude mit insgesamt sieben barrierefreien Wohnungen für Senioren.

Langenstein. - Hansdampf in allen Gassen: Für Florian Feg passt diese Beschreibung zweifelsohne. Nachdem der Halberstädter in den vergangenen Monaten in Langenstein den Supermarkt Tante Enso an den Start gebracht hat, kümmert sich der Unternehmer nun ums nächste Projekt. Direkt gegenüber von der rund um die Uhr geöffneten Filiale baut er barrierefreie Wohnungen für Senioren. Was den 38-Jährigen antreibt und beflügelt.