Die Pleite ist abgewendet bei der Halberstädter Konserven GmbH. Das müsse sich auch für die Beschäftigten auszahlen, fordert die Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten (NGG). Die liefert auch einen Grund für ihre Forderungen.

Gewerkschaft: Nun müssen Mitarbeiter bei Halberstädter Würstchen belohnt werden

Nach einigen Jahren Lohnverzicht bei Halko möcht die Gewerkschaft NGG den Betrieb im kommenden Jahr zurück in den Branchentarifvertrag bringen.

Halberstadt. - Fast zwei Jahre lang dauerten die ungewissen Zeiten bei der Halberstädter Konserven GmbH (Halko). Seit dem 28. November ist diese Zeit wohl vorbei. Die Gläubiger haben dem Insolvenzplan zugestimmt. Nun sagt die Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten (NGG): „Das muss sich auch für die Beschäftigen auszahlen.“