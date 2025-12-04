Liveticker
Wirtschaft im Harz Gewerkschaft: Nun müssen Mitarbeiter bei Halberstädter Würstchen belohnt werden
Die Pleite ist abgewendet bei der Halberstädter Konserven GmbH. Das müsse sich auch für die Beschäftigten auszahlen, fordert die Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten (NGG). Die liefert auch einen Grund für ihre Forderungen.
Halberstadt. - Fast zwei Jahre lang dauerten die ungewissen Zeiten bei der Halberstädter Konserven GmbH (Halko). Seit dem 28. November ist diese Zeit wohl vorbei. Die Gläubiger haben dem Insolvenzplan zugestimmt. Nun sagt die Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten (NGG): „Das muss sich auch für die Beschäftigen auszahlen.“