weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Wirtschaft im Harz: Gewerkschaft: Nun müssen Mitarbeiter bei Halberstädter Würstchen belohnt werden

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: „Ab diesem Moment war alles anders“ - Mutter des Kindes (†9) und weitere Geschädigte sagen aus
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: „Ab diesem Moment war alles anders“ - Mutter des Kindes (†9) und weitere Geschädigte sagen aus

Wirtschaft im Harz Gewerkschaft: Nun müssen Mitarbeiter bei Halberstädter Würstchen belohnt werden

Die Pleite ist abgewendet bei der Halberstädter Konserven GmbH. Das müsse sich auch für die Beschäftigten auszahlen, fordert die Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten (NGG). Die liefert auch einen Grund für ihre Forderungen.

Von Thomas Kügler. 04.12.2025, 10:15
Nach einigen Jahren Lohnverzicht bei Halko möcht die Gewerkschaft NGG den Betrieb im kommenden Jahr zurück in den Branchentarifvertrag bringen.
Nach einigen Jahren Lohnverzicht bei Halko möcht die Gewerkschaft NGG den Betrieb im kommenden Jahr zurück in den Branchentarifvertrag bringen. Symbolfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Halberstadt. - Fast zwei Jahre lang dauerten die ungewissen Zeiten bei der Halberstädter Konserven GmbH (Halko). Seit dem 28. November ist diese Zeit wohl vorbei. Die Gläubiger haben dem Insolvenzplan zugestimmt. Nun sagt die Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten (NGG): „Das muss sich auch für die Beschäftigen auszahlen.“